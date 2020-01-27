ЛОНДОН, 27 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен принять решение по допуску устройств китайской компании Huawei к развитию сетей 5G в Британии, дав возможность гражданам Британии пользоваться преимуществами новых технологий и одновременно соблюсти интересы государственной безопасности, об этом он заявил в понедельник, выступая в King"s College в Лондоне.

Ожидается, что во вторник британское правительство озвучит свое решение по допуску устройств Huawei к развитию сетей 5G в Соединенном Королевстве.

По словам Джонсона, при решении данного вопроса важно соблюсти как интересы пользователей, так и интересы безопасности.

"Безусловно, наш путь заключается в том, чтобы иметь систему, которая предоставляет людям в этой стране те преимущества, которые они хотят получить от технологии 5G, но никоим образом не ставит под угрозу нашу критически важную национальную инфраструктуру, нашу безопасность", — сказал он.

Джонсон также подчеркнул, что принятое решение также не будет ставить под угрозу способность Британии сотрудничать с другими странами в области кибербезопасности.

"Мы собираемся найти решение, которое позволит нам достичь этих целей и идти вперед", — отметил он.

Ранее США заявляли, что в случае допуска Британией технологий Huawei к сетям 5G, им придется пересмотреть отношения с Великобританией в области разведки. Госсекретарь США Майк Помпео также отмечал, что, допуская Huawei к 5G, Лондон ставит под угрозу суверенитет Великобритании.

Британские СМИ в конце прошлого года сообщали, что Лондон согласится допустить оборудование Huawei к "некритическим" частям 5G сети.

Министерство торговли США в середине мая прошлого года внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в перечне компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.