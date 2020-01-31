МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Американская компания Apple в четвертом квартале 2019 года стала лидером по мировым поставкам смартфонов, поставив на 7,9% больше телефонов в годовом выражении — 73,8 миллиона штук, говорится в исследовании аналитической фирмы International Data Corporation (IDC).

Доля Apple по итогам квартала выросла до 20% с 18,3% по итогам отчетных трех месяцев 2018 года. На этой позиции Apple сместила южнокорейскую компанию Samsung, которая по итогам квартала сократила поставки на 1,2% в годовом выражении, до 69,4 миллиона штук. Доля корейской компании на рынке сохранилась на уровне 18,8%, не изменившись в годовом выражении.

Китайская компания Huawei заняла третье место по объему мировых поставок: за отчетные три месяца она поставила 56,2 миллиона смартфонов (снижение на 7,1% в годовом выражении), ее доля на рынке сократилась до 15,2% с уровня прошлого года в 16,2%.

"Показатели Huawei в Китае по-прежнему были хорошие, но, несмотря на то что компания старательно наращивала свое присутствие в качестве ведущего игрока на рынке смартфонов в Западной Европе, именно в этом регионе поставки заметно сократились. Для Huawei все будет непросто, учитывая, что торговая война еще не завершена, в то же время появилась новая неопределенность, связанная с коронавирусом из Уханя, которая потенциально может оказать неблагоприятное влияние не только на Huawei, но и на всех игроков, зависящих от китайской сети поставок смартфонов", — приводятся в сообщении слова директора по исследованиям IDC Мелиссы Чау (Melissa Chau).

В первой пятерке компаний-производителей смартфонов по поставкам оказались также китайские компании OPPO и Xiaomi. Компания Xiaomi нарастила поставки в годовом выражении на 31,1%, до 32,8 миллиона смартфонов. Ее доля рынка выросла до 8,9% против 6,7% в отчетном периоде годом ранее. Компания OPPO увеличила поставки на 4,2% в годовом выражении, до 30,6 миллиона смартфонов (доля рынка достигла 8,3% против 7,9% годом ранее).

В целом, общемировые поставки смартфонов за четвертый квартал 2019 года опустились на 1,1% в годовом выражении, до 368,8 миллиона штук. В квартальном выражении рост объема мировых поставок смартфонов составил 2,9%.