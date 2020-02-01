МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Член комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин считает, что в ситуации, когда Facebook и Twitter не предоставили сведения о локализации в России баз персональных данных россиян, которые Роскомнадзор запросил в конце прошлого года, нужно подавать иски в международные суды и добиваться там решения в пользу РФ, так как этого шага ни одна западная компания не сможет игнорировать.

Ранее Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Им грозит штраф от миллиона до шести миллионов рублей. Компании не предоставили в срок сведения о локализации баз персональных данных россиян на серверах, расположенных на территории РФ. Эти сведения ведомство запросило в конце прошлого года.

"Я считаю, что в таких случаях нужно подавать иски в международные суды и добиваться там решения в пользу России. Это ни одна западная компания не сможет игнорировать", — написал Горелкин в своем Telegram-канале.

Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр, этим законом предусмотрена блокировка ресурсов-нарушителей. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.

В декабре 2019 года президент РФ подписал закон о миллионных штрафах за нарушения требований хранения персональных данных россиян на территории РФ. Согласно ему, при первом таком нарушении штраф для должностных лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 1 до 6 миллионов рублей. За повторное нарушение штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 до 800 тысяч, для юридических лиц — от 6 до 18 миллионов рублей.

Роскомнадзор еще в декабре 2018 года требовал от Twitter и Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ. Facebook и Twitter не ответили и были оштрафованы на 3 тысячи рублей каждая. Глава Роскомнадзора Александр Жаров весной 2019 года говорил, что компаниям предписано в течение девяти месяцев локализовать базы данных россиян в РФ. Эти девять месяцев истекли в начале января 2020 года. В декабре 2019 года ведомство запрашивало компании повторно.