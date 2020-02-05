МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. "Ростелеком" разработал документ, предлагающий развивать под контролем государства платформу по сбору "цифрового следа" пользователя в интернете, системы рекомендаций контента, а также отечественные мессенджер, браузер и мобильную операционную систему, пишет в среду газета "Коммерсант".

По данным источника издания, "Ростелеком" направил в Минкомсвязь проект "дорожной карты" "Новые коммуникационные интернет-технологии". Его разработку подтвердил еще один собеседник газеты на IT-рынке. По данным источника газеты, документ предполагает развитие в РФ таких технологий, как рекомендательные системы контента, распознавание речи и жестов, компьютерная графика, редактирование фото и видео, виртуальная и дополненная реальность (VR/AR), мессенджеры, ОС, браузеры и игровые сервисы.

"В "дорожной карте" поясняется, что подобные технологии могут существенно влиять на экономическое развитие и социальную стабильность и несут риски манипулирования общественным мнением, распространения fake news и негативного влияния со стороны зарубежных организаций", пишет газета со ссылкой на источник. Таким образом, предполагается, что крупнейшие отечественные компании и государство обеспечат граждан сервисами, которые не уступают иностранным аналогам или превосходят их, добавляет издание.

Все проекты документа оценены в 52,3 миллиарда рублей из бюджета и 207,3 миллиарда рублей внебюджетных инвестиций. Это делает проект одним из наиболее дорогих среди всех сквозных технологий, отмечает газета.

По данным источника издания, среди конкретных требующихся разработок в своей "дорожной карте" "Ростелеком" называет госплатформу по сбору "цифрового следа" пользователей, решения для мониторинга рунета, создание поисковой рекомендательной системы, коммерциализацию проектов по управлению сообществами и запуск российского мессенджера. Кроме того, внимание уделяется разработкам отечественных решений в сфере VR/AR, веб-браузеров и отечественной мобильной ОС.

При этом в документе отмечается, что ряд продуктов уже разработаны и эксплуатируются крупными компаниями вроде "Яндекса", Mail.ru Group, Rambler Group, "Ростелекома" и других, а развитие и поддержка тех или иных технологий частично предусмотрены в других "дорожных картах". В пресс-службе "Ростелекома" отказались от комментариев, собеседники издания в Минкомсвязи также не смогли прокомментировать проект.