МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Чистый убыток японского электронного гиганта Toshiba Corporation по итогам девяти месяцев 2019-2020 финансового года (завершились 31 декабря) составил 145,63 миллиарда иен (1,33 миллиарда долларов), год назад за аналогичный период компания получила прибыль в 1,02 триллиона иен (9,3 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании.

Убыток на акцию составил 294,6 иены (2,68 доллара) против прибыли в 1603,62 иены (14,6 доллара) в аналогичном периоде годом ранее. Операционная прибыль компании составила 62,5 миллиарда иен (569,5 миллиона долларов), что в 7,6 раза больше в годовом выражении. Выручка от продаж сократилась на 7% — до 2,458 триллиона иен (22,4 миллиарда долларов).

По итогам третьего квартала компания получила чистый убыток в размере 480 миллионов иен (4 миллиона долларов), что значительно меньше убытка предыдущего года в 60,5 миллиарда иен (551 миллион долларов). Выручка от продаж уменьшилась на 14% — до 747,18 миллиарда иен (6,8 миллиарда долларов).

Компания прогнозирует выручку по итогам 2019-2020 финансового года на уровне 3,4 триллиона иен (31 миллиард долларов), а операционную прибыль — на уровне 140 миллиардов иен (1,28 миллиарда долларов). Данный прогноз остался без изменений по сравнению с тем, чего компания ожидала в ноябре.

Toshiba Corporation является крупнейшим в Японии производителем карт оперативной памяти компьютеров. Компания, основанная в 1875 году в Токио, специализируется на выпуске сверхточной электроники и электротехники, интегральных схем, промышленных компьютеров, сотовых телефонов, LCD-телевизоров, лифтов.