МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Компания Facebook решила создать независимый надзорный совет, чтобы пользователи могли обжаловать решения соцсети о размещаемом контенте, написал глава Facebook Марк Цукерберг в колонке в газете Financial Times.

"Такие компании, как моя, также нуждаются в более эффективном контроле при принятии решений, поэтому мы создаем независимый надзорный совет (Oversight Board), чтобы люди могли обжаловать решения Facebook в отношении контента", — написал Цукерберг.

Он отметил, что технологические компании должны служить обществу. "Я считаю, что хорошее регулирование может нанести вред бизнесу Facebook в ближайшей перспективе, но в долгосрочной перспективе это будет лучше для всех, включая нас", — добавил глава соцсети.

Глава Facebook признает необходимость в увеличении контроля и подотчетности технологических компаний. По его мнению, люди должны чувствовать, что глобальные технологические платформы перед кем-то отвечают.

Ранее в феврале Цукерберг выразил мнение, что государству следует вносить свой вклад в сферу интернет-регулирования, поддерживая баланс между свободой пользователей и их безопасностью.