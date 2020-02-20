МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Американский концерн Apple обсуждает возможность самостоятельного выбора пользователями веб-браузера и почтового сервиса, которые будет использоваться на устройствах по умолчанию, вместо Safari и Mail, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, браузер Safari и почтовый сервис Mail являются наиболее часто используемыми приложениями на iPhone и iPad. Устройства автоматически открывают присланные пользователю ссылки в Safari, а, нажав на адрес электронной почты, пользователь будет сразу же направлен в приложение Mail.

"Технологический гигант обсуждает вопрос о том, чтобы разрешить пользователям выбирать сторонние браузеры и почтовые сервисы в качестве параметра "по умолчанию" на устройствах Apple, заменив Safari и Mail", — говорится в сообщении.

С момента запуска App Store в 2008 году компания не давала пользователям доступ заменять уже установленные приложения, что препятствовало конкуренции и вызывало обеспокоенность антимонопольных регуляторов, отмечает агентство.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.