МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Суммарная доля ВТБ в "Ростелекоме", включая косвенное владение, составит чуть более 17% после того, как банк перераспределит внутри консорциума инвесторов пакет акций компании, полученный в рамках сделки по продаже Tele2, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Сделка по приобретению "Ростелекомом" 55% в ООО "Т2 РТК Холдинг" (бренд Tele2) состоит из трех частей, ее суммарный объем — 132 миллиарда рублей. Один из этапов был завершен в середине февраля: "Ростелеком" приобрел 55% в Tele2 у компании Tele2Russia Holding AB. В ней ВТБ владеет 50%, Invintel B.V. бизнесмена Алексея Мордашова — 40%, банк "Россия" — 10%.

"Расчеты по сделке подразумевают приобретение пакета акций "Ростелекома" сначала банком ВТБ, а потом перераспределение его между банком и консорциумом. И вот это перераспределение будет приводить к эффективной доле владения группой ВТБ акционерного капитала "Ростелекома" и прямыми, и косвенными способами в размере чуть больше 17%. Из них будет внутри небольшая доля прямого владения банком ВТБ и опосредованного владения банком ВТБ через комплекс дочерних обществ через консорциум", — сказал Пьянов в ходе телефонной конференции банка.

При этом он отметил, что состав консорциума и его долю в капитале "Ростелекома" следует обсуждать на более поздних этапах по завершению расчетов сделки.

Уставный капитал "Ростелекома" состоит из обыкновенных и привилегированных акций. На конец января Росимущество владело 45,04% в уставном капитале "Ростелекома" (48,71% обыкновенных акций), ВЭБ — 3,96% (4,29%). "Дочке" "Ростелекома", ООО "Мобител", принадлежало 12,01% капитала оператора — 10,49% обыкновенных акций и 30,79% привилегированных бумаг.

Покупка "Ростелекомом" 27,5% Tele2 производилась через допэмиссию в пользу ВТБ. В ее рамках было размещено 708 миллионов обыкновенных акций, и почти все они были выкуплены банком, то есть его доля по итогам допэмиссии оценивается в 21,6% от увеличенного количества обыкновенных акций "Ростелекома" (3,283 миллиарда).

Ранее в среду глава "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщил, что накануне ВТБ оплатил акции в рамках допэмиссии и получил эти бумаги. По его словам, в тот же день компания со своей стороны перечислила средства за еще 17,5% Tele2. Последний этап — передача 10% квазиказначейских акций в обмен на 10% Tele2 будет проведен до 10 марта, в результате чего вся сделка будет завершена, отметил Осеевский.

Этот пакет акций "Ростелекома" получит компания "Телеком Инвестиции", которая представляет интересы бывших совладельцев Tele2. Структура владения "Телеком Инвестициями" не раскрывалась. Исходя из увеличенного после допэмиссии числа обыкновенных акций "Ростелекома" этот консорциум получит их 7,8%.