МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала американскую компанию Google виновной в распространении незаконной рекламы финансовых услуг и выдала предписание об устранении нарушений, сообщило ведомство.

"Реклама компании "AB INNOVATIONS LTD", распространявшаяся на сайте www.google.com в августе 2019 года, сообщала о доходе от инвестиций и содержала гиперссылку для перехода на её сайт…. У компании "AB INNOVATIONS LTD" отсутствовала лицензия на осуществление финансовой деятельности, на основании чего комиссия ФАС России подтвердила факт нарушения закона о рекламе", — говорится в сообщении ведомства.

Материалы разбирательства переданы для возбуждения дела об административном правонарушении, отмечает ведомство. Google грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

В сентябре прошлого года ФАС оштрафовала Google на 100 тысяч рублей как распространителя ненадлежащей рекламы финансовых услуг компании Ali Trade при помощи сервиса Google AdWords. Комиссия ведомства признала рекламу "заработка на инвестициях" компании Ali Trade противоречащей требованиям закона о рекламе, поскольку организация отсутствует в реестре лицензий акционерных инвестиционных фондов, размещенном на официальном сайте ЦБ, и, таким образом, не имеет лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда.