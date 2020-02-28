МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. Одним из финалистов международного конкурса "WSIS prizes 2020", который проводится под эгидой ООН, стал проект из РФ – "Ваш контроль".

На базе этого проекта, который реализует Минэкономразвития, создана одна из крупнейших в мире онлайн-платформ для обратной связи с населением. Каждый россиянин теперь может оценить качество предоставляемых ему услуг в любом центре "Мои Документы", которых в РФ около 13 тысяч, или онлайн. В том числе, оценивается работа конкретных руководителей территориальных органов власти.

В рамках конкурса "Ваш контроль" вошел в первую пятерку проектов в номинации "Электронное правительство" (E-government).

Итоги конкурса, в котором участвовало 752 проекта, а голосовало более 2 млн человек, будут подведены в апреле. Награждение пройдет в Женеве в рамках Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (World Summit On The Information Society).