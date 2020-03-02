МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Компания Apple согласилась выплатить до 500 миллионов долларов с целью урегулировать иск, поводом для которого стало то, что компания замедляет работу старых моделей iPhone, передает агентство Рейтер.

По его данным, предложенное урегулирование группового иска требует одобрения окружного судьи в городе Сан-Хосе (штат Калифорния) Эдварда Давилы. Отмечается, что в соответствии с данным урегулированием Apple должна будет выплатить 25 долларов за iPhone, эта сумма может быть скорректирована. Общая сумма выплат должна будет составить не менее 310 и не более 500 миллионов долларов.

Как отмечает агентство, ряд пользователей iPhone ранее заявили, что производительность их смартфонов снизилась после обновления программного обеспечения Apple. Они отметили, что это ввело их в заблуждение, создав впечатление, что используемые телефоны "близки к концу жизненного цикла", пишет агентство. В свою очередь Apple ранее связала замедление старых моделей смартфонов с такими факторами, как перепады температур.

Агентство подчеркивает, что первоначально после скандала вокруг замедления работы старых iPhone Apple извинилась и снизила цены на запасные батареи с 79 долларов до 29.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.