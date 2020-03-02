Apple может выплатить до $500 млн для урегулирования иска из-за замедления iPhone
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Компания Apple согласилась выплатить до 500 миллионов долларов с целью урегулировать иск, поводом для которого стало то, что компания замедляет работу старых моделей iPhone, передает агентство Рейтер.
По его данным, предложенное урегулирование группового иска требует одобрения окружного судьи в городе Сан-Хосе (штат Калифорния) Эдварда Давилы. Отмечается, что в соответствии с данным урегулированием Apple должна будет выплатить 25 долларов за iPhone, эта сумма может быть скорректирована. Общая сумма выплат должна будет составить не менее 310 и не более 500 миллионов долларов.
Apple замедляет работу старых моделей iPhone для продления срока их службы
Как отмечает агентство, ряд пользователей iPhone ранее заявили, что производительность их смартфонов снизилась после обновления программного обеспечения Apple. Они отметили, что это ввело их в заблуждение, создав впечатление, что используемые телефоны "близки к концу жизненного цикла", пишет агентство. В свою очередь Apple ранее связала замедление старых моделей смартфонов с такими факторами, как перепады температур.
Агентство подчеркивает, что первоначально после скандала вокруг замедления работы старых iPhone Apple извинилась и снизила цены на запасные батареи с 79 долларов до 29.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200302/831011737.html