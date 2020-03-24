МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Пользователи Twitter в ряде стран столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои начались около 17.28 мск. Наибольшее количество неполадок в работе Twitter зафиксировано в США и Великобритании, а также Австрии, Японии, Бразилии и других странах.

Больше всего жалоб поступило на проблемы с работой веб-сайта (81%), у 10% пользователей возникли проблемы с работой приложения для iPhone и iPad, у 7% — с авторизацией.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.