МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Представители администрации президента США Дональда Трампа согласились с новыми мерами по ограничению поставок чипов для китайской Huawei, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

"В соответствии с предлагаемым изменением, иностранные компании, использующие оборудование для производства чипов в США, должны будут получить лицензию в США, прежде чем поставлять определенные чипы компании Huawei", — отмечается в сообщении агентства.

Один из источников сообщил, что изменение правила направлено на ограничение продаж чипов компанией Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, основным производителем чипов для Huawei. Также отмечается, что правительство США намерено сделать всё возможное, чтобы новые правила оказали минимальное воздействие на промышленность страны.

"Это окажет гораздо более негативное влияние на американские компании, чем на Huawei, потому что Huawei будет развивать свою собственную цепочку поставок", — приводит агентство Рейтер мнение юриста по вопросам торговли Дага Якобсона (Doug Jacobson). Представители Huawei никак не прокомментировали агентству ситуацию.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.

С мая прошлого года Huawei находится в "черном списке" США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов.