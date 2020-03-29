МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Андрея Липова главой Роскомнадзора, соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.

"Назначить Липова Андрея Юрьевича руководителем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций", — говорится в документе.

Ниже приводится биографическая справка.

Андрей Юрьевич Липов родился 23 ноября 1969 года в Москве.

В 1992 году окончил с отличием Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. Кандидат технических наук (1995).

С 1990 года по 2007 год работал на различных должностях в области информационных технологий и связи.

В 2008 году пришел на работу в департамент государственной политики в области информатизации и информационных технологий министерства связи и массовых коммуникаций РФ (ныне министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций), где последовательно занимал должности заместителя начальника отдела программ развития, начальника отдела информационных технологий, заместителя директора департамента.

25 августа 2010 года он был назначен директором департамента государственной политики в области информатизации и информационных технологий.

12 июля 2012 года указом президента РФ Андрей Липов был назначен на должность начальника управления президента по применению информационных технологий и развитию электронной демократии (14 июня 2018 года преобразовано в управление президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи).

22 июня 2018 года указом президента РФ Липов был назначен начальником управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Сумма задекларированного дохода за 2018 год – 6,466 миллиона рублей.