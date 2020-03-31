МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Выручка китайской телекоммуникационной компании Huawei за 2019 год выросла на 19,1%, до 858,8 миллиарда юаней (122,9 миллиарда долларов), рассказал гендиректор компании Эрик Сюй.

"В 2019 году Huawei сфокусировалась на развитии инфраструктуры и "умных" устройствах, и достигла выручки от продаж в 858,8 миллиарда юаней, рост в годовом выражении составил 19,1%, среднегодовые темпы роста за пять лет (CAGR) составили 21%", — сказал он в ходе презентации по видеотрансляции финансовых результатов компании.

Huawei направила 15,3% от общей выручки за 2019 год — 131,7 миллиарда юаней — на исследования и разработки.

Согласно представленной позднее отчетности компании, чистая прибыль за год составила 62,656 миллиарда юаней (примерно 8,971 миллиарда долларов), увеличившись на 5,6% в годовом выражении. Операционная прибыль выросла на 6,2%, составив 77,835 миллиарда юаней (11,145 миллиарда долларов).

Объем поставок смартфонов за год вырос на 16% и составил 240 миллионов штук. Объем поставок 5G- смартфонов превысил 6,9 миллиона штук, однако данных о темпах роста показателя компания не представила.

Huawei – один из крупнейших в мире производителей телеком-оборудования. По данным "Связного", в 2019 году на российском рынке смартфонов Huawei занимал 5 место (в штуках), или 8% рынка, в денежном выражении — 5 место или 6% рынка. Доля Honor (суббренд Huawei) в штуках составила 25% рынка (2 место), в деньгах — 3 место или 18%.