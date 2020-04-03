МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Браузер Mozilla Firefox мог непреднамеренно хранить данные пользователей Twitter в своём кэше на протяжении недели, заявил сервис микроблогов.

"Недавно мы узнали, что способ хранения кэшированных данных Mozilla Firefox мог привести к непреднамеренному хранению личной информации в кэше браузера", — говорится в сообщении Twitter.

Сервис уточнил, что пользователи, которые заходили в свои аккаунты Twitter через Mozilla Firefox и скачивали архивные данные или отправляли сообщения через Direct Message, могли столкнуться с тем, что браузер хранил эту информацию в кэше на протяжении семи дней даже после выхода пользователя из системы.

Twitter также сообщил, что внес изменения, благодаря которым Mozilla Firefox больше не сможет сохранять в кэше никакие данные Twitter. При этом сервис также посоветовал пользователям очищать кэш браузера перед выходом из системы и соблюдать осторожность при передаче личной информации.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния. По состоянию на конец 2019 года штат компании составлял более 4,8 тысячи человек.