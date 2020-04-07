МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Число групповых голосовых звонков в мессенджере Viber с середины марта выросло почти в 4 раза, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.

"За последние несколько недель (с середины марта — ред.) активность пользователей в приложении многократно возросла. Самые популярные функции в настоящее время — групповые чаты и аудиозвонки. Сегодня в Viber отправляют на 134% больше сообщений в групповых чатах по сравнению с последней неделей января, а количество групповых вызовов, полученных средним пользователем Viber, увеличилось на 370%", — говорится в сообщении.

Среднее количество просмотров постов в сообществах выросло на 78%. Рост показателя компания связывает с запуском инициативы по распространению информации о мерах безопасности в периоды изоляции. Так, в приложении работает сообщество стопкоронавирус.рф, за 2 недели число его подписчиков достигло 3,7 миллионов людей.

"С начала вспышки коронавирусной инфекции количество новых ежедневных активных пользователей Viber по всему миру в марте увеличилось на 18%, количество новых пользователей, ежедневно регистрирующихся в Viber, выросло на 25%, пользователи стали дольше разговаривать — средняя продолжительность звонка в приложении увеличилась на 35% — и отправлять на 75% больше видео", — отметили в компании.

В России пользователи за этот же период времени стали отправлять на 17% больше сообщений. Россияне увеличили отправки видеосообщений на 115%, аудио — на 60%, а фото — на 23%. "На 55% увеличилось количество сообщений, отправленных в групповых чатах, количество аудиозвонков между двумя пользователями выросло на 23%, а видеозвонков – на 29%. При этом их продолжительность увеличилась на 37% (до 7 минут) и 40% (до 9 минут) соответственно. Групповых звонков стало больше на 240%", — говорится в сообщении.

Viber — мессенджер, в котором можно отправлять сообщения и совершать голосовые VoIP телефонные звонки через интернет. Аудитория мессенджера составляет более 1 миллиарда пользователей, в РФ — более 50 миллионов человек. Владелец Viber с 2014 года — японский холдинг в области e-commerce Rakuten.