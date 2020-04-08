МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ, Мариам Багдасарян. Многие дальновидные организации РФ начали негласно готовиться к "удаленке" задолго до введения режима самоизоляции, что позволило им забронировать оборудование на складах и получить его по "докризисным" ценам, в то время как остальные вынуждены экстренно решить свои проблемы в условиях повышенного спроса на решения для безопасного удаленного доступа к своим системам, рассказали РИА Новости представители сферы информационной безопасности.

"Любопытно, что немало компаний начали активно готовиться к массовому переводу работников на удаленную работу не в последний момент, а за недели до этого, когда эпидемия только начинала набирать обороты, а курс рубля еще не упал так сильно. При этом рядовые сотрудники были совершенно не в курсе мер, принимаемых работодателями", – рассказал директор центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Андрей Янкин.

В компании ESET Russia уже в феврали отмечали скачок спроса на продукты для удалённой работы, сообщил директор департамента корпоративных продаж Антон Пономарев.

"В середине февраля перед нашими клиентами встала задача подготовить корпоративную сеть к возможному переходу персонала на режим удаленной работы", – сказал он.

"Мы заметили шестикратный рост количества запросов на приобретение программных средств для дистанционных сотрудников", — сообщил Пономарев.

Тем, кто не подготовился заранее, пришлось экстренно обеспечивать безопасность своих систем при организации удаленного доступа сотрудников – уже в условиях повышенного спроса на такие продукты, отметила директор по консалтингу ГК InfoWatch Мария Воронова. "С середины марта спрос на наши решения вырос на 20%", — заявила она.

"Количество проектов по организации безопасного удаленного доступа с участием российского офиса Check Point только за последний месяц выросло в 10 раз по сравнению с прошлым годом, продажи соответствующих продуктов удвоились. Теперь проекты по организации удаленного доступа — это решения для всей организации, а не точечные решения только для ноутбуков и мобильных устройств отдельных сотрудников", — рассказал руководитель направления по защите от кибератак Алексей Белоглазов.

"Ростелеком-Солар" тоже стал получать основные запросы от компаний в марте.

"Первые запросы на сервис по защите удаленного доступа мы стали получать, начиная с 13 марта, когда уже заметно выросло число тех, кто перешёл на самоизоляцию. Уже через неделю единичные запросы превратились в настоящий поток обращений. При этом основой вал начался 18 марта", — заявил директор по стратегическому маркетингу Валентин Крохин. Спрос на эти продукты, по его словам, вырос на сотни процентов, а сейчас число запросов в день доходит до нескольких десятков.

Аналогичную картину наблюдают и в компании VMware. "Количество подобных запросов выросло в несколько раз по сравнению с прошлым годом. Например, один из наших крупнейших российских заказчиков сейчас увеличивает количество лицензий софта для удаленной работы в 5 раз. В среднем, большинство наших крупных заказчиков планируют расширяться в 2 раза", — рассказал глава представительства VMware в России и СНГ Александр Василенко.