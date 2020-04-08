МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Минкомсвязи обязало социально значимые ресурсы разработать версию сайта без видео, в противном случае их исключат из списка, сообщает "Коммерсант".

Подготовить обновленную версию и передать операторам ее IP-адрес необходимо к маю, именно к ней получит доступ пользователь, если на его балансе не останется средств, уточняется в сообщении.

Для сайтов телеканалов должны быть разработаны текстовые версии, подтвердил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

Телеканалы не известили о новом требовании, пишет газета. Менеджер крупного телехолдинга в разговоре с изданием назвал требование экономически неоправданным.

"Как сайт канала может работать без видео? Зачем? Это попытка превратить все в сайты онлайн-газет или вернуться в интернет, где был только чат "Кроватка", — добавил он.

Источник в крупном операторе пояснил, что таким образом планируется убрать с сайтов тяжелый контент и исключить ситуацию, при которой ресурсы зарабатывали бы за счет бесплатного трафика.

Список социально значимых ресурсов был утвержден Минкомсвязи в начале апреля для информационной поддержки граждан в период распространения коронавирусной инфекции. В него вошли 391 ресурс, в том числе "Вконтакте", "Одноклассники", "Яндекс.Почта", "РИА новости" и другие ресурсы о культуре, науке, здоровье и спорте. Бесплатный доступ к ним будет предоставлен до 1 июля.