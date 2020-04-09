МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Пользователи "Яндекса" сообщали о сбоях в работе сервисов компании, в частности, почты, сайта и сервиса "Яндекс.Деньги", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Согласно информации на сайте Downdetector, сбои начались около 11.30 мск. Технические неполадки в работе сервисов в основном наблюдались в России. Больше всего жалоб поступало из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Челябинска.

Около 80% пользователей на сайте Downdetector жалуются на проблемы с работой почтового сервиса, 18% — с доступом к сайту и 2% — с работой сервиса "Яндек.Деньги".