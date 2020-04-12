МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и глава компании SpaceX Илон Маск обменялись критическими замечаниями в Twitter после того, как глава госкорпорации обвинил американского предпринимателя в демпинге.

В пятницу, 10 апреля, Дмитрий Рогозин заявил, что Россия намерена снизить цены на пусковые услуги более чем на 30%, отвечая таким образом на демпинг со стороны американских компаний. При этом он упомянул о том, что рыночная цена пуска SpaceX составляет около $60 млн, но NASA платит за те же услуги "от полутора до четырех раз больше", пишет РБК.

После этого Илон Маск написал в Twitter, что проблема российских ракет в том, что они не подходят для повторного использования. "Ракеты SpaceX на 80% многоразовые, их (российские) — на 0%. Это актуальная проблема", — написал бизнесмен.

Дмитрий Рогозин ответил на это постом на своей странице в соцсети, написав, что "Роскосмос" не нуждается в указаниях Вашингтона. "Все указания по решению проблемных вопросов нашей ракетно-космической отрасли были получены во время совещания с президентом России", — отметил глава госкорпорации.

В отдельном посте он назвал слова Маска о повторном использовании ракет цинизмом и лицемерием. Рогозин написал, что "оппоненты" лоббируют санкции против России и используют демпинг вместо честной борьбы на рынке. "А когда их спрашивают о реальной цене пусковой услуги, краснеют и вместо ответа пытаются навести тень на плетень", — написал Рогозин.