МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. В первом квартале текущего года в России самым продаваемым смартфоном стал Honor 8A (бренд принадлежит китайской компании Huawei Technologies), пишет РБК со ссылкой на сообщение сети мобильной связи "Связной".

Второй по популярности — кореец Samsung Galaxy A10.

Третье место у Honor 10i.

Всего, сообщает ритейлер, за январь-март 2020 года в России было реализовано почти 7,6 млн новых смартфонов на сумму в 128 млрд рублей.

Это больше на 13% в единицах товара и 16% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2019 года.

Средняя цена нового смартфона в России в указанный период составила 16,9 тысячи рублей, рост к прошлому году составил 3%.

Самыми продаваемыми стали модели в ценовом диапазоне от 10 до 15 тысяч рублей, они составили 27% от всех продаж (в единицах).

Лидером стал Honor, в товарном выражении занявший 26% рынка.

Ритейлер объясняет популярность этого китайского бренда широким модельным рядом в бюджетном сегменте. Еще один фактор — большое число промокампаний компании.

А вот лидером среди брендов смартфонов по количеству потраченных н аних денег стал американский производитель Apple. Это устройства iPhone 11 128Гб, iPhone 11 64Гб и iPhone XR 64Гб.. Рост продаж в сети салонов объяснил "желанием россиян обновить свои смартфоны на фоне изменения курса рубля и ситуации с вирусом".

В марте 2020 года, в период самоизоляции, ритейлер зафиксировал рост продаж смартфонов, компьютеров и ноутбуков. Также вырос спрос на онлайн-продажи: они занимают около 20% от всех продаж смартфонов.