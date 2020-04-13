МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Президент компании Xiaomi (включает в себя бренд Redmi) Лу Вейбинг пообещал пользователям устройств китайского производителя оснастить новые смартфоны долгожданной фишкой: защитой от воды. Илон Маск раскрыл многолетнюю тайну электромобилей Tesla

Стандарт IP68 это полная защита устройств от воздействия воды. Одна из последних новинок компании — модель Redmi K30 Pro — оснащена другим стандартом защиты, это IP53 — защита от водяных брызг и капель.

По мнению Вейбинга, применяемого компанией стандарта вполне достаточно. Об этом он написал в социальной сети Weibo, за что подвергся жесткой критике со стороны пользователей бренда.

В многочисленных комментариях пользователи заявили, что современные гаджеты должны выдерживать погружение в воду, а не только быть защищены от брызг.

После этого Вейбинг написал:

"Поскольку всем очень нравится IP68, мы рассмотрим его внедрение в будущие продукты Redmi".