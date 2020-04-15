МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Корейская компания Samsung прекратила развертывание обновления Android для ряда своих смартфонов, сообщает SamMobile со ссылкой на социальные сети бренда.

Обновление Android 10 было прекращено для устройств Galaxy M31 из-за возникших технических проблем.

Ранее пользователи гаджетов жаловались, что прошивка M315FXXU1ATD1 приводит к программным неполадкам в работе устройств. Владельцы говорили, что из-за обновления Android на смартфонах функция включения и выключения. В ряде случаев аппараты перезагружались и переставали работать.

У издания не говорится о причине поломок, но есть мнение, что баги хоть и носят массовый характер, в подавляющем большинстве случаев жалобы поступали только от индийских пользователей Samsung.

Еще одним фактором, который усугубил ситуацию, стало то, что сервисные центры компании закрылись из-за пандемии коронавируса.

Компания Samsung приостановила загрузку обновления на смартфоны, а пострадавшим пользователям было рекомендовано откатиться на предыдущую версию прошивки.

Ранее с такой проблемой при обновлении сталкивались обладатели смартфонов Galaxy A70, тогда пользователи жаловались, что устройства перестали работать после обновления на Android 10.

Проблемное обновление Android сломало и смартфоны китайского производителя Xiaomi: неполадки с устройствами заметили владельцы флагманских гаджетов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, а также обладатели бюджетного аппарата Mi A2 Lite.