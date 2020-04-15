МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Компания "Ситилинк", одна из крупнейших российских сетей магазинов электроники и бытовой техники, в 2019-2020 финансовом году (с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года) увеличила оборот на 27,6% — до 102,8 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в ритейлере.

"Оборот "Ситилинк" по итогам финансового года увеличился на 27,6% и составил 102,8 миллиарда рублей (с учетом НДС). Посещаемость сайта выросла на 40%, достигая 1,5 миллиона сеансов в день. Рост количества заказов составил 31%", — рассказали в компании.

Ритейлер указывает, что положительная динамика ключевых показателей сохраняется благодаря работе по всем бизнес-направлениям, в том числе, по расширению географии, развитию продуктового портфеля и введению новых сервисов.

За финансовый год "Ситилинк" открыл 43 новых магазина и 133 пункта выдачи заказов. Сейчас компания управляет более чем 650 магазинами и пунктами выдачи заказов в 360 городах России.

Положительную динамику продаж в течение финансового года показали все ключевые товарные категории. Так, рост продаж в категории "Мобильная связь" составил 48%, в категории "Ноутбуки, планшеты и аксессуары" — 29,8%, компьютеров и комплектующих — 13,3%.

"В будущем году мы продолжим географическую экспансию. Будем открывать не только магазины и пункты выдачи, но и крупные хабы для развития системы логистики. Завершим модернизацию ИТ-ландшафта и строительство "бесшовной" системы в каналах коммуникации с клиентом", — привели в компании слова гендиректора "Ситилинка" Михаила Славинского.