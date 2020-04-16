МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поручение кабинету министров за три месяца разработать программу по развитию атомной науки и технологий в России до 2024 года.

Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Комплексная программа "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года" направлена, в том числе, на обеспечение энергетической безопасности России, говорится в документе.

Кабинет министров должен в течение трех месяцев разработать и утвердить программу.

Государственным заказчиком-координатором программы определена госкорпорация "Росатом".

В программу вошли такие крупные направления, как технологии двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом, технологии управляемого термоядерного синтеза и инновационные плазменные технологии, разработка новых материалов и технологий для перспективных энергосистем, проектирование и строительство референтных (эталонных) энергоблоков АЭС, в том числе атомных станций малой мощности.