МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Компания Google за прошлую неделю выявила более 18 миллионов ежедневных фишинговых сообщений и рассылок с вредоносным ПО, связанных по тематике с COVID-19, сообщается в блоге компании.

Отмечается, что в Google также зарегистрировали 240 миллионов ежедневных спам-сообщений по теме коронавируса.

"Наши модели машинного обучения (Machine learning)…способны распознавать и фильтровать 99,9% спама, фишинговых писем и вредоносного ПО, не давая им достичь наших пользователей", — говорится в сообщении.

Некоторые из злоумышленников-вымогателей выдавали себя за представителей организаций, в том числе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Google также сотрудничает с ВОЗ, чтобы ускорить внедрение сложной системы аутентификации и помешать злоумышленникам взломать домен who.int, что позволило бы преступникам выдавать себя за организацию. Многие сообщения преступников рассчитаны также на сотрудников компаний, работающих удаленно, другие – имитируют финансовую помощь от правительства.

"Фишинговые атаки и спам, которые мы наблюдаем, действуют как за счет страха, так и финансовых стимулов, чтобы создать ощущение срочности у пользователей и заставить их быстрее ответить", — отмечают в компании.