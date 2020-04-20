МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. В интернете известный инсайдер Джон Проссер опубликовал изображение нового iPhone с уменьшенным вырезом в экране.

Американский производитель гаджетов Apple уместил в небольшом "козырьке" в верхней части экрана смартфона фронтальную камеру, динамик, датчик приближения, Face ID и другие сенсоры.

Напомним, что вырез в экране на смартфонах успел стать новым символом Apple. Впервые он появился в 2017 году в iPhone X. Тогда компания перешла на производство "безрамочных" дисплеев. В это же время было принято решение отказаться от физической кнопки Home (исключение составил только iPhone SE).

С 2017 года форма и пропорции "козырька" не менялись, не смотря на то, что современные технологии дают возможность делать более компактные рамки. Apple решилась модернизировать этот момент только в 2020 году.

Новый вырез будет занимать меньшую площадь. Другие рамки у телефона тоже сделают меньше. Благодаря этому американский производитель предложит пользователям более компактные устройства.

"Козырек" выполняет как практическую функцию, так и дизайнерское решение: вырез дает опознать устройства компании среди других смартфонов.