"Козырек" в новом iPhone 12 станет меньше
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. В интернете известный инсайдер Джон Проссер опубликовал изображение нового iPhone с уменьшенным вырезом в экране.
Американский производитель гаджетов Apple уместил в небольшом "козырьке" в верхней части экрана смартфона фронтальную камеру, динамик, датчик приближения, Face ID и другие сенсоры.
Напомним, что вырез в экране на смартфонах успел стать новым символом Apple. Впервые он появился в 2017 году в iPhone X. Тогда компания перешла на производство "безрамочных" дисплеев. В это же время было принято решение отказаться от физической кнопки Home (исключение составил только iPhone SE).
С 2017 года форма и пропорции "козырька" не менялись, не смотря на то, что современные технологии дают возможность делать более компактные рамки. Apple решилась модернизировать этот момент только в 2020 году.
Новый вырез будет занимать меньшую площадь. Другие рамки у телефона тоже сделают меньше. Благодаря этому американский производитель предложит пользователям более компактные устройства.
"Козырек" выполняет как практическую функцию, так и дизайнерское решение: вырез дает опознать устройства компании среди других смартфонов.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200420/831292955.html