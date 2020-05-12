МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС в период самоизоляции, помимо значительного роста объемов передачи данных в дневное время, отметил рост ночного интернет-трафика как в фиксированной, так и мобильной сети, говорится в сообщении оператора.

Анализ проводился на основе больших данных с использованием обезличенных метрик. "В апреле текущего года по сравнению с мартом — до перевода сотрудников многих предприятий на удаленную работу — ночной интернет-трафик с 00.00 часов до 07.00 вырос в фиксированной сети на 14%, в мобильной — на 11%. В час наименьшей нагрузки на сети, который в течение многих лет приходится на пять часов утра, рост составил около 20% как в фиксированной, так и мобильной сети", — сообщает оператор. При этом в рабочие дни прирост ночного интернет-трафика выражен сильнее, чем в выходные.

Аналитики отмечают, что больше всего — в 2 раза — трафик рос в социальных сетях и мессенджерах. Рекордный ночной трафик в соцсетях пришелся на ночь 21 апреля, когда произошло падение цен на нефть: объем переданных данных в социальных сетях вырос почти в 3 раза по сравнению с обычной ночью.

Также на 55% вырос ночной трафик в онлайн-кинотеатрах и видео-сервисах. Почти на 35% вырос трафик, который приходится на онлайн-шопинг. Аналитики полагают, что в ночное время пользователи заказывают доставку продуктов и других товаров на следующий день.

Кроме того, на 27% в ночное время вырос трафик рабочих ресурсов — доступ к удаленным рабочим столам, планировщикам и другим бизнес-приложениям. Объем переданных данных в игровых сервисах продемонстрировал незначительный рост, — многие геймеры были активны в сети по ночам и до режима самоизоляции.

Вопреки ожиданиям аналитиков, в условиях самоизоляции объем трафика на сервисы для взрослых как в фиксированных, так и в мобильных сетях в ночное время остался на уровне обычных будних дней и претерпел лишь незначительные изменения.