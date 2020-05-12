МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Рынок смартфонов в РФ продолжает восстанавливаться после стремительного падения продаж, наиболее растущим каналом остается онлайн, говорится в исследовании аналитической компании GfK.

Исследование основано на данных ритейл-панели с 11-й по 17-ую недели текущего года (с 9 марта по 26 апреля).

"Рынок смартфонов продолжает восстанавливаться после стремительного падения продаж на 52% в штуках год к году на 14-й неделе. На 15-й неделе спрос был на 24% в штуках меньше год к году, а на 16-й неделе снижение объема продаж в штуках составило "всего" 14%. Наиболее растущим каналом остается онлайн, который демонстрирует прирост на 93% в штуках на 16-й неделе к аналогичной неделе прошлого года", — уточняется в исследовании. Вместе с тем, офлайн-продажи по причине закрытия на карантин по-прежнему меньше на 35% в штуках к 16-й неделе 2019 года.

Аналитики также отметили, что спрос за последние недели сместился в сторону более низкого и среднего сегментов смартфонов. Так, снижение в сегменте до 10 тысяч рублей составило 11% в штуках год к году, а в сегменте устройств с ценой 10-20 тысяч рублей только 8% год к году на 16-й неделе. В целом это привело к тому, что средняя цена на рынке снизилась на 9% на 16-й неделе к прошлому году, а оборот в денежном выражении уменьшился на 22% к аналогичной неделе прошлого года.

Что касается компьютерной техники, после рекордов 11-13-й недели 2020 года, когда ноутбуки, компьютеры, печатная техника рекордно росли из-за перехода на home office и из-за девальвации рубля, на 14-15-й неделях уже отмечалось падение продаж. На 16-й неделю 2020 года разница в спросе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – минус 7%. Аналитики отметили, что покупатели меняют мнение о том, сколько компьютеров нужно в семье и каких. На 16-й неделе спрос на них выше прошлогоднего на 87%.

Кроме того, с 16-й недели стал заметен постэффект ажиотажных закупок. "Люди скупили большую часть того, что было на полках по старым ценам, и сейчас выигрывают вендоры, у которых был большой склад перед карантином. Кроме этого, вендоры, у которых прямые поставки в сети, вынуждены почти сразу закладывать падение рубля в цены. Те же, кто работает через дистрибьюторов, а также те, у кого есть склад, еще пару месяцев могут не повышать цены, и будут отбирать долю рынка у тех, кто уже вынужден поднять цены", — говорится в исследовании.