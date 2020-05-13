МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского производителя электроники Sony Corporation, приходящаяся на акционеров компании, по итогам 2019-2020 финансового года (закончился 31 марта 2020 года) уменьшилась на 36,5% по сравнению с показателем годичной давности и составила 582,191 миллиарда иен (около 5,4 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 461,23 иены (4,3 доллара) против 707,74 иены (6,6 доллара) годом ранее. Операционная прибыль за год уменьшилась на 5,5% — до 845,459 миллиарда иен (7,86 миллиарда долларов). Выручка при этом сократилась на 4,7% — до 8,26 триллиона иен (76,8 миллиарда долларов).

По итогам четвертого квартала фингода компания зафиксировала чистую прибыль в размере 12,644 миллиарда иен (117,6 миллиона долларов), что почти в 7 раз меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Разводненная прибыль на одну акцию составила 10,1 иены (0,09 доллара) против 68,23 иены (0,6 доллара) за четвертый квартал годом ранее.

Операционная прибыль за квартал составила 35,447 миллиарда иен (329,8 миллиона долларов), что в 2,3 раза ниже показателя годичной давности. Выручка компании при этом уменьшилась на 17,7%, до 1,749 триллиона иен (16,3 миллиарда долларов).

Компания отмечает, что из-за неопределенности, вызванной распространением COVID-19 в настоящее время не может предоставить прогноз на весь год. Sony сделает объявление в тот момент, когда станет возможным делать прогнозы.

Sony Corporation — одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в Японии в 1946 году.