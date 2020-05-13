МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. В российских магазинах появились новые смартфоны Realme 6 и Realme 6 Pro, которые выступают конкурентами популярным китайским гаджетам бренда Xiaomi: Redmi Note 9 Pro и 9 Pro Max.

Также Realme выпустил в продажу бюджетный моноблок Realme 6i. Он будет на российском рынке сражаться за покупателя с китайской моделью Xiaomi Redmi Note 9S.

Компания Oppo поставила в РФ новые смартфоны своего дочернего бренда Realme — устройства Realme 6 и Realme 6 Pro. Как сообщал CNews, презентация новых гаджетов состоялась в первых числах марта текущего 2020 года в Индии. Это прямые конкуренты смартфонов Xiaomi Redmi Note 9 Pro и Pro Max, которые китайский производитель презентовал 13 марта текущего года.

На полках магазинов в России Realme 6 стоит 20 тысяч рублей в комплектации с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. В стране производителе — Индии — на момент анонса устройства его цена составляла $180 (около 13 тысяч рублей). Версия устройства с комплектацией 8/128 ГБ в РФ можно купить за 22 тысячи рублей против $220 (более 16 тысяч рублей) в Индии.

Модели представлены в двух цветах: темно-синий и перламутровый белый.

Realme 6 Pro в России можно купить в темно-синем и оранжевом цветах корпуса. Версия 8/128 ГБ продается за 25 тысяч рублей, а в Индии его цена составляет $260 (19 тысяч рублей).

Смартфоны Xiaomi Redmi Note 9 Pro и Pro Max на территории России пока не продаются.