МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей: портал госуслуг не справился с задачей.

В понедельник Путин заявил, что с 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье с трех до 15 лет включительно. Президент также заявил о необходимости расширить количество получателей выплат для детей до трех лет.

"Одиннадцатого числа, после достаточно серьезной проработки с правительством, с администрацией, я предложил целый набор мер, связанных с поддержкой и граждан, наших людей, и бизнеса. Свыше миллиона на следующий день поступило заявок на портал госуслуг от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье до 15 лет включительно. И портал госуслуги не справился с этим объемом обращений", — сказал он в начале совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.

"Знаю, что сейчас коллеги из министерства связи работу наладили, но прошу вас обратить на это внимание так же, как и на другие вопросы подобного рода", — добавил Путин.