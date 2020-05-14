МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Количество пользователей Единой биометрической системы за 2019 год выросло в 47 раз, по состоянию на конец года свои данные сдали более 109 тысяч человек, сообщил ЦБ РР в годовом отчете.

"По состоянию на конец 2019 года регистрация в Единой биометрической системе доступна более чем в 11 тысячах точек банковского обслуживания в 228 банках (увеличение с начала года более чем в 3,7 раза) и вне офисов банков во всех регионах (курьерская модель). Количество зарегистрированных пользователей в Единой биометрической системе граждан возросло с 2317 до 109 987 человек (увеличение с начала года более чем в 47 раз)", — говорится в отчете.

Кроме того, регулятор напомнил, что совместно с Минкомсвязью России при участии "Ростелекома" разработана и одобрена правительством концепция цифрового профиля для ускорения получения различных финансовых услуг. С участием 20 банков и четырех страховых организаций в декабре 2019 года был запущен пилотный проект, направленный на создание и использование инфраструктуры цифрового профиля при предоставлении кредитов, а также заключении договоров ОСАГО и каско.

В ЦБ поступило 44 заявки от банков, финтех- и иных компаний на участие в регулятивной "песочнице". В 2019 году было пропилотировано пять сервисов, в том числе по выдаче кредитов, страхованию и обращению цифровых прав.