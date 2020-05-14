МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Компания Epic Games представила новый движок Unreal Engine 5 и показала пользователям его возможности на игровой приставке PlayStation 5. Видеоролик опубликован на YouTube–канале компании.

На видео создатели демонстрируют работу нового движка. Как прокомментировали сами разработчики, съемка производилась напрямую с комплекта разработчиков PlayStation 5.

Представители Epic Games сообщили, что новое демо полностью играбельное: его можно запустить на любом девките PS5.

"В записывающее устройство вставили HDMI-кабель и прошли демо в реальном времени — ни монтажа, ни трюков", — отметили создатели.

Поясняется, что работа Unreal Engine 5 отличается от предыдущего поколения фотореализмом на уровне графики в современных блокбастерах. Это стало возможным благодаря обработке миллионов, если не миллиардов, полигонов.

Технология виртуализированной геометрии с полигонами получила название Nanite. Она показывает такое количество деталей в кадре, сколько омжет увидеть и воспринять глаз.

Помимо этого в новый движок разработчики добавили полностью динамическое освещение Lumen. Оно мгновенно реагирует на изменения игровой сцены.

В компании подчеркнули, что движок рассчитывает динамику освещения сцены с одинаковым качеством вне зависимости от того, находится ли она в непосредственной близости или на километровом удалении.

"Это позволяет разработчикам создавать весь контент в игре с качеством, которое можно увидеть в современных фильмах", — прокомментировал гендиректор Epic Games Тим Суини.