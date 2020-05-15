МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Украина продлила запрет на работу российских социальных сетей и интернет-компаний на территории страны еще на три года. соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ опубликован на официальном сайте главы Украины.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) выступила с предложением к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) продлить санкции против российских социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", интернет-гигантов "Яндекс" и Mail.ru, а также против компаний "Доктор Веб", "Касперский", 1С, "Парус".

Позднее СНБО разработал проект решения по применению санкций в отношении свыше 400 физических и юридических лиц, в том числе — против российских соцсетей и компаний IT-сектора.

Предыдущий президент Украины Петр Порошенко требовал от Зеленского немедленно созвать заседание СНБО и продлить санкции против российских соцсетей и телеканалов.

Напомним, что запрет сроком на три года на доступ к сайтам "Одноклассники", "ВКонтакте", "Яндекс" и Mail.ru был введен Порошенко в мае 2017 года. Российский МИД заявлял, что Киев этим запретом хочет блокировать альтернативные источники информации в стране.