МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Американская Facebook приобрела сервис анимированных изображений Giphy, который войдет в состав Instagram, сообщается в пресс-релизе социальной сети.

"Giphy… сегодня присоединяется к компании Facebook в составе команды Instagram", — пишет компания. По данным портала Axios, сделка оценивается в 400 миллионов долларов.

Facebook отметила, что 50% трафика Giphy приходится на приложения Facebook, половина которого — на сервис Instagram. При этом компания подчеркнула, что API-интерфейс Giphy использовался Facebook на протяжении нескольких лет, причем не только в Instagram, но и в приложении Facebook, Messenger и WhatsApp.

Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.

Giphy — сервис создания визуального контента для социальных сетей. Компания была создана в 2013 году, ее штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.