МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Китайская Huawei в прошлом квартале стала лидером по поставкам смартфонов в Россию, ее доля на этом рынке составила 40%, говорится в сообщении аналитической компании IDC.

В частности, на долю смартфонов под собственно брендом Huawei пришлось 10% всех поставок, а на бренд Honor, также принадлежащий компании, — 30%. "Несмотря на проблемы с правительством США, Huawei укрепила свое лидерство на российском рынке смартфонов, достигнув своей самой высокой на сегодняшний день доли – почти 40% рынка. Под брендом Honor в Россию поставлялось в три раза больше устройств, чем под брендом Huawei, причем модели Honor 8A и 10 Lite продавались особенно хорошо", — говорится в сообщении.

Второе место по объему поставок заняла южнокорейская Samsung, ее доля на рынке РФ составила 26%, третье место — китайская Xiaomi с 11%-ной долей рынка. Американская компания Apple оказалась на четвертом месте с 9% рынка.

"Samsung также увеличила свою долю в первом квартале, но осталась чуть позади Huawei. Самой продаваемой стала новая модель A51, на её долю пришлось более трети продаж. Поставки Xiaomi слегка сократились, но опережают Apple в штучном выражении. Доли других производителей на рынке смартфонов не превышают 4%", — уточняется в релизе.

В целом же общий объем поставок смартфонов в РФ за эти три месяца составил 6,569 миллиона устройств, что почти на 4% ниже в годовом выражении. Продажи кнопочных телефонов составили 2,143 миллиона.

"Среди потребителей наблюдалась тенденция к выбору недорогих смартфонов стоимостью ниже 100 долларов и моделей стоимостью от 200 до 300 долларов без НДС. Средняя цена смартфонов на базе Android сократилась на 7,4% к уровню первого квартала прошлого года и составила 184 доллара без НДС. Во втором квартале мы ожидаем заметного спада на рынке, прежде всего, из-за сокращения спроса, ведь с конца марта в стране был введен режим самоизоляции", — приводятся в сообщении слова аналитика "IDC Россия" Ольги Бабининой.