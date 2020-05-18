ВАШИНГТОН, 18 мая — ПРАЙМ. Политика американской компании Аpple по защите персональных данных, в том числе от правоохранительных органов, угрожает национальной безопасности США и неприемлема, заявил генпрокурор Уильям Барр.

Выступая в понедельник на пресс-конференции в связи с расследованием вооруженного нападения на авиабазе во Флориде, Барр напомнил, что Аpple шифрует данные на устройствах таким образом, чтобы они были доступны только пользователям.

"В таких случаях, когда пользователь (Apple) преступник, совершающий насильственные преступления, занимающийся незаконной транспортировкой людей, угрожающий детям, решения Apple имеют опасные последствия для общественной и национальной безопасности. На мой взгляд, это неприемлемо", — заявил Барр на пресс-конференции.

По словам генпрокурора, на то, чтобы взломать смартфон преступника, у правоохранительных органов ушло целых четыре месяца, так как Apple отказалась помогать в этом. Барр отметил, что преступник был связан с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

В декабре 2019 года в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, еще восемь человек получили ранения. Нападавшим оказался военнослужащий Саудовской Аравии Мухаммед Саид аль-Шамрани, который проходил обучение на военной базе. Пентагон объявил о прекращении оперативной подготовки всех военнослужащих Саудовской Аравии, обучающихся в США, на неопределенный срок.

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