МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Южнокорейская компания Samsung на своем сайте показала параметры своего нового смартфона Galaxy A21s.

Для бюджетного телефона он оснащен очень мощным аккумулятором объемом 5000 мАч.

В сартфон установлена квадрокамера на 48 Мп. Она состоит из основного, широкоугольного и макромодуля с сенсором глубины.

Объем памяти устройства будет составлять 3/32 Гб или 6/64 Гб. В глазок экрана врезана фронтальная камера с разрешением 32 Мп.

Смартфон имеет диагональ экрана 6,5 дюйма, разрешение — HD+.

В новых устройствах такого типа, сейчас для дисплеев становится разрешение FullHD+, но в случае с новинкой Samsung более низкое разрешение HD+ придется по душе тем покупателям, которые хотят смартфон-долгожитель. Ведь ниже разрешение дисплея, тем меньше ресурсов тратится на отрисовку картинки. Как следствие — батарея меньше разряжается.

По оценке экспертов, цена нового Samsung составит 200 евро (около 16 тысяч рублей).

Продажи должн ыстартовать в июне текущего года.

Аналитики прогнозируют, что новый Samsung Galaxy A21s будет конкурировать со смартфонами realme 6i и Redmi Note 9s.