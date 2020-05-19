КИЕВ, 19 мая – ПРАЙМ. Служба безопасности Украины задержала в Ивано-Франковске хакера, известного под ником Sanix, который хотел продать базу с 773 миллионами адресов электронной почты и 21 миллионом уникальных паролей, сообщил во вторник пресс-центр спецслужбы.

"Служба безопасности Украины установила и задержала хакера, известного под ником Sanix. В начале прошлого года он привлек внимание мировых специалистов по кибербезопасности, выложив на одном из форумов объявление о продаже базы с 773 миллионами адресов электронной почты и 21 миллионом уникальных паролей", — говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, в январе 2019 года об этом хакере писали мировые СМИ, потому что база данных, которую он выставил на продажу, была "самым крупным за всю историю массивом похищенных данных".

Специалисты установили, что выставленная хакером на продажу база объемом 87 гигабайт составляет лишь малую часть из общего количества данных, которыми он завладел. Подобных баз похищенных и сломанных паролей у хакера было по меньшей мере семь, общий объем которых достигал почти терабайт. К ним входили персональные, в том числе финансовые, данные жителей Евросоюза и Северной Америки.

СБ Украины получила информацию, что хакером, вероятно, является житель Ивано-Франковской области, специалисты зафиксировали продажу им баз данных с логинами, паролями к электронной почте, пин-кодами к банковским картам, электронным кошелькам криптовалют, счетам PayPal и так далее.

Возбуждено уголовное дело, в ходе обысков по месту его проживания правоохранители изъяли компьютерную технику с двумя терабайтами украденной информации, телефоны и наличные средства в размере более 10 тысяч долларов.