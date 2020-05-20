С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — ПРАЙМ. Российская биотехнологическая компания Biocad ожидает, что российский препарат левилимаб, который применяется в лечении осложнений COVID-19, зарегистрируют в конце мая — начале июня.

Согласно временным методическим рекомендациям о профилактике, диагностике и лечению COVID-19 Минздрава России, смертность при COVID-19 ассоциирована, в том числе, с повышением уровня интерлейкина-6. Левилимаб — это отечественный оригинальный ингибитор интерлейкина-6. Изначально он разрабатывался для лечения ревматоидного артрита. В настоящее время к клиническим испытаниям российского препарата с МНН-левилимаб подключились уже 17 медицинских центров. Врачи отмечают положительную динамику у пациентов с коронавирусом средней тяжести.

"Мы ожидаем регистрацию (препарата) в конце этого месяца — начале следующего. Это уже совсем близко. Мы каждый день в контакте с министерством здравоохранения", — сообщил журналистам генеральный директор компании Biocad Дмитрий Морозов.

Как поясняли ранее в Biocad, компания получает госрегистрацию на него в специальном режиме, так как механизм действия активного вещества препарата связан с цитокиновым штормом — опасной для жизни реакцией иммунной системы, встречающейся у пациентов с COVID-19. Клинические исследования третьей фазы проводятся для подтверждения эффективности лекарства именно при коронавирусной инфекции.