МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Mail.ru Group бесплатно обучит IT-специалистов навыкам в области обработки и анализа больших данных и искусственного интеллекта, обучение в Академии больших данных MADE начнется в сентябре, говорится в сообщении компании.

"В Академии IT-специалисты смогут за полтора года освоить одну из трех специальностей — Data Scientist, Machine Learning Engineer или Data Engineer. Программа разработана экспертами из научного мира и индустрии, а также специалистами из Mail.ru Group. В Академию смогут попасть те, кто успешно пройдет вступительный отбор. Заявки принимаются до 1 августа на сайте проекта", — говорится в сообщении.

Обучение стартует 7 сентября и продлится три семестра — очно на базе НИТУ "МИСиС" или дистанционно. Планируется по 15-20 часов уроков в неделю. По итогам обучения слушатели Академии научатся разрабатывать модели машинного обучения для высоконагруженных сервисов, освоят прикладной анализ данных, обработку больших данных и естественного языка, компьютерное зрение и распознавание речи и другие области обработки и анализа больших данных и искусственного интеллекта. Лучшим выпускникам предложат работу в компании.

"Программа в MADE отличается от привычных академических программ. Мы разработали ее на основе самых востребованных у работодателей компетенций, тем самым сократили программу до полутора лет обучения по сравнению с аналогичными курсами. Вся теория здесь подкреплена практическим материалом и рассчитана на применение в реальных кейсах", — рассказал программный директор Академии больших данных MADE Илья Макаров.

Компания Mail.ru Group много лет активно развивает IT-образование в России. Для студентов в семи ведущих российских вузах действуют программы допобразования, а для школьников проходят профориентационные акции и олимпиады. Для профессионалов Mail.ru Group ежегодно проводит несколько крупных международных чемпионатов. В год на разных образовательных проектах компании учатся до 250 тысяч человек.