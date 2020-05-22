МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. "Ростелеком" через свою дочернюю компанию ПАО "Башинформсвязь" заключило юридически обязывающее соглашение о приобретении 51% долей ООО "ВойсЛинк", говорится в сообщении "Ростелекома".

"ВойсЛинк" является ведущим российским производителем на рынке автоматизированных систем управления дорожным движением в России.

Компания оказывает широкий спектр услуг в сфере информационных технологий и системной интеграции, являясь поставщиком периферийного оборудования и программного обеспечения для интеллектуальных транспортных систем и системным интегратором крупных инфраструктурных проектов "Умный (Безопасный) город".

По словам старшего вице-президента "Ростелекома" Анны Шумейко, покупка является важным приобретением с точки зрения развития системы цифровых смарт-сервисов "Ростелекома".

"С приобретением "ВойсЛинка" у "Ростелекома" укрепятся позиции на рынке проектов "Умный/Безопасный город", расширится кадровый потенциал за счет экспертизы в области проектирования и строительства интеллектуальных систем управления дорожным движением, откроются новые возможности допродажи современных смарт-решений текущих клиентам, а также в рамках участия в федеральной программе "Безопасные дороги", — отметила Шумейко.