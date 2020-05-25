МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый ритейлер "Связной" запустил на сайте сервис платежей и переводов, сообщает пресс-служба компании.

"С его помощью клиенты смогут оплатить судебные задолженности, сотовую связь, налоги, штрафы ГИБДД, а также коммунальные платежи. Запуск нового сервиса стал очередным шагом ритейлера в рамках сервисной стратегии", — уточняется в сообщении.

Все платежи осуществляются банковской картой. Услугами по оплате судебных задолженностей, сотовой связи, налогам и штрафам ГИБДД могут воспользоваться жители всех регионов страны, а коммунальные платежи доступны пока только для жителей Москвы и Подмосковья.

"Ежемесячно более 5 миллионов посетителей наших розничных магазинов совершают платежные операции. Сегодня, когда каждому из нас необходимо минимизировать количество выходов из дома, важно получить доступ ко всем необходимым сервисам в интернете, поэтому мы предоставили такую возможность нашим клиентам", — прокомментировал вице-президент по телекоммуникационным и финансовым услугам "Связного" Максим Следков.

Он также отметил, что запуск нового сервиса поможет решить проблему доступности платежных услуг в отдаленных и малонаселенных пунктах. Ранее компания запустила на своем сайте сервис денежных переводов с карты на карту.

"Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть") — крупнейшая розничная сеть в сегменте высоких технологий и крупнейший онлайн-продавец смартфонов в России. Сеть компании насчитывает 5 тысяч магазинов в 1,3 тысячи населенных пунктов России.