МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Эксперты антивирусной компании ESET обнаружили в официальном магазине Google Play приложение, которое позволяет мошенникам похитить денежные средства со счетов пользователей, говорится в сообщении компании.

Вредоносное приложение было размещено в разделе "Образование" под названием DEFENSOR ID, оно содержало банковский троян. Согласно описанию приложения, его задача — повысить безопасность пользователя при помощи использования сквозного шифрования.

"В действительности оно запрашивает несколько критически значимых разрешений, среди которых — изменение системных настроек. DEFENSOR ID получает возможность читать текст, отображаемый в любом приложении и отправить его злоумышленникам, например, смс, данные для входа в учетные записи, коды двухфакторной аутентификации. Таким образом вредонос способен получить доступ к аккаунтам онлайн-банков, социальных сетей и e-mail жертвы", — говорится в релизе.

Вместе с DEFENSOR ID эксперты нашли еще одно вредоносное приложение — Defensor Digital. В настоящее время программы уже удалены из Google Play.

Компания ESET — международный разработчик антивирусного программного обеспечения, эксперт в области защиты от киберпреступности и компьютерных угроз. Основана в 1992 году и представлена более чем в 200 странах.