МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Смартфон iPhone 11 американского производителя Apple стал самым популярным смартфонов в январе-марте текущего года.

Как показало исследование компании Omdia, в первом квартале 2020 года этот гаджет купили 19,5 миллионов человек.

Как заявил директор по исследованиям рынка смартфонов в Omdia Джуси Хонг, продукция компании Apple на протяжении последних пяти лет стабильно лидирует по объемам глобальных поставок.

Он считает, что бренд благодаря относительно небольшому количеству моделей, в отличие от другого мирового лидера — корейской компании Samsung, воет возможность сосредоточить все усилия производителя на них, продуктах для широкого круга потребителей.

На втором месте глобального рынка смартфона в первом квартале года — смартфон Samsung Galaxy A51. Он в этот период был продан в количестве 6,8 миллионов единиц.

Замыкает топ-2 — китайский смартфон Xiaomi Redmi Note 8, его купили в количестве 6,6 миллионов единиц.