МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Выбирая недорогой телефон с качественной камерой, следует обратить внимание, прежде всего, на размер матрицы. Возможно, имеет смысл поискать варианты среди вышедших из моды аппаратов с усовершенствованной камерой, рассказал агентству "Прайм" научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Виталий Красиков.

"Чтобы понять, на что ориентироваться при выборе смартфона с точки зрения качества снимков, необходимо сначала выяснить, какие именно параметры на это качество влияют. Основными характеристиками здесь выступают всем известные физический размер и разрешение матрицы (количество мегапикселей). Чем они больше — тем фото будет лучше. Тем не менее, при выборе стоит сделать акцент именно на размер матрицы, поскольку влияние разрешения на качество фотографии существенно зависит от окружения в момент съемки, в частности, от освещенности", — сказал он.

Более "тонкими" параметрами являются чувствительность камеры и такие технологии, как микролинзы и матрицы с обратной засветкой. Порог чувствительности в цифровых камерах может настраиваться вручную или автоматически, рекомендуемые значения для нижнего и верхнего порогов равны 80…3200 ISO, либо более широкий диапазон в обе стороны.

Стоит также отметить, что в случае с цифровой фотографией принципиальным становится программное обеспечение, которое обрабатывает сделанные снимки. В современных мобильных устройствах установлен разнообразный софт для подчеркивания контуров объектов, шумоподавления, корректировки яркости, а также современные разработки на основе искусственного интеллекта, позволяющие определять, например, какие именно объекты изображены на фотографии или найти контуры лиц для дальнейшего применения фильтров.

В случае ограниченного бюджета можно предложить поискать прошлогодние аппараты с качественной камерой. Смартфоны выходят из моды намного быстрее, чем устаревают их камеры, поэтому та модель, которая в позапрошлом году была дорогостоящей новинкой, в этом вполне может принадлежать среднему или низкому ценовому диапазону.

"Так, рассматривая устройства стоимостью до 15 тысяч рублей, можно обратить внимание, что Apple iPhone 7, который на момент выхода рекламировали именно как смартфон с усовершенствованной камерой, сейчас лежит в данном ценовом диапазоне. Помимо снимков, камера позволит снимать видео в разрешении 4К. В случае, если у пользователя нет предубеждений против китайского производителя, Xiaomi Redmi Note 7 обладает еще более низкой ценой и разрешением основной камеры в 48МП и диафрагмой f/ 1.8, что позволяет делать хорошие снимки даже при плохом освещении", — рассказал Красиков.

Другим вариантом в том же ценовом диапазоне может служить Huawei P30 lite.

Разумеется, любой из этих вариантов проиграет тем устройствам, которые сейчас являются флагманами рынка, но все же многообразие моделей позволит при правильном подходе делать отличные фотографии за очень небольшие деньги.