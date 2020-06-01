"Яндекс" проведет годовое собрание акционеров в 2020 году позже из-за коронавируса
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. "Яндекс" перенес годовое собрание акционеров в 2020 году на более поздний срок из-за пандемии коронавируса, сообщила компания.
Согласно временному закону государства Нидерланды (COVID-19 Justice and Safety), в котором зарегистрирована компания, собрание может быть отложено до 31 октября, чтобы обеспечить безопасное личное присутствие акционеров и других участников на собрании, уточняется в сообщении.
Отмечается, что если связанные с распространением коронавируса ограничения не будут сняты в ближайшее время, компания проведет собрание в заочной форме.
Дата и повестка заседания будут опубликованы своевременно.
Годовое собрание акционеров "Яндекса" в 2019 году состоялось 27 июня.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200601/831547625.html