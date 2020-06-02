МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Несколько десятков сотрудников американской компании Facebook объявили "виртуальную забастовку". Как пишет Reuters, они обвиняют главу компании Марка Цукерберга в бездействии по отношению к расколовшим американское общество публикациям президента США Дональда Трампа в социальной сети из-за протестов беспорядков в стране.

В числе сотрудников, которые отказываются работать — несколько топ-менеджеров компании.

Недовольные политикой Facebook сотрудники к своему цифровому профилю добавляют сообщение, в котором отмечают о том, что "вышли из офиса" (walkout), выражая тем самым свой протест.

"Недавнее решение Facebook не реагировать на посты, подстрекающие к насилию, игнорирует возможность обеспечения безопасности нашего сообщества. Мы призываем руководство Facebook действовать",- говорится в совместном заявлении "бастующих" сотрудников, которое опубликовано в сети микроблогов Twitter.

Ранее сеть Twitter нашла в сообщении президента США Дональда Трампа о беспорядках в Миннеаполисе признаки героизации насилия и скрыла его от своих пользователей. При этом в официальном ответе на запрос Белого дома администрация соцсети написала, что не нашла нарушений в господина Трампа. Еще раньше Twitter пометил ряд других твитов Трампа как недостоверные. Цукерберг подверг критике действия Twitter. При этом президент США в ответ пригрозил начать более жестко регулировать деятельность соцсетей в стране.